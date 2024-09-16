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«Нельзя так трогать вратаря». Алтыбармакян высказался о стычке с Иваном Демидовым

«Нельзя так трогать вратаря». Алтыбармакян высказался о стычке с Иваном Демидовым
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян высказался о стычке с форвардом СКА Иваном Демидовым в матче команд (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

— Вы чуть не оторвали голову Ивану Демидову в эпизоде, когда его гол отменили.
— Нельзя так трогать вратаря. Он молодой игрок, так полез на голкипера, мог нанести ему травму. Мы за своего вратаря будем стоять стеной. Пусть те, кто приезжает на пятак, будут готовы!

— Ваш гол получился очень красивым. Результат наработок?
— Вообще нет. Никакой отработки не было. Даже в большинстве вообще первый раз там играл, — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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