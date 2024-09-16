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Александр Осипов завершил карьеру, на счету экс-защитника более 500 матчей в КХЛ

Александр Осипов завершил карьеру, на счету экс-защитника более 500 матчей в КХЛ
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Защитник Александр Осипов объявил о завершении карьеры, о чём официально сообщила пресс-служба тюменского клуба ВХЛ «Рубин», за который игрок выступал в последнее время.

35-летний Осипов выступал в КХЛ за ряд известных клубов: хабаровский «Амур», подмосковный «Атлант», санкт-петербургский СКА, казанский «Ак Барс», московское «Динамо», омский «Авангард», «Спартак», владивостокский «Адмирал» и нижнекамский «Нефтехимик». Тюменский «Рубин» из ВХЛ стал его последней командой.

В общей сложности на счету Осипова в КХЛ 546 матчей, в которых игрок обороны забросил 64 шайбы и отдал 86 результативных передач.

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