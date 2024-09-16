Фазель: очень надеюсь, что сборная России поедет на ОИ-2026, иначе это чистая политика

Экс‑глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) и бывший член Международного олимпийского комитета (МОК), работающий сейчас председателем судейского экспертного комитета КХЛ, Рене Фазель верит в то, что сборную России допустят до Олимпийских игр 2026 года.

— Что можно сказать о перспективах хоккейной сборной России на Олимпиаде 2026 года? ИИХФ примет решение в марте 2025 года. Вице‑комиссионер НХЛ Билл Дэйли выразил неуверенность в возвращении россиян.

— Билл Дэйли всегда был очень аккуратным в своих высказываниях. Мой хороший друг… На самом деле, я не знаю, каким будет решение ИИХФ по сборной России.

И в марте на конгрессе ИИХФ будет обсуждать своё решение. Надеюсь, что к весне следующего года ситуация в международной политике будет более спокойной. И я очень верю, что Россию допустят на Олимпиаду. Это очень важно для хоккейных болельщиков, для развития хоккея. Я хотел бы видеть и белорусов на Олимпиаде‑2026, но их уже отстранили на стадии квалификации.

— Если Россия не будет допущена в Милан, то вместо неё на Олимпиаду поедет сборная Франции. А ведь глава ИИХФ Люк Тардиф — француз. Может ли он повлиять на решение?

— Я не знаю. И давайте всё‑таки возьмём паузу, чтобы посмотреть, что будет. Сейчас слишком рано делать выводы. К тому же решение о допуске России зависит не от одного Тардифа. Но я надеюсь, очень‑очень в это верю, что российские хоккеисты поедут на Олимпиаду‑2026 в Италию.

Ну сами представьте, как это будет выглядеть. Русские игроки НХЛ в феврале 2026 года будут сидеть по домам, наблюдая, как их коллеги и одноклубники выступают в Милане на Олимпиаде. Это просто нечестно! И тут чистая политика. Я очень надеюсь на то, что сборная России примет участие в Олимпиаде и вернётся на чемпионаты мира, — цитирует Фазеля «Матч ТВ».