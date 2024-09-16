КХЛ определила лучших игроков второй недели сезона-2024/2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лауреатов второй недели КХЛ сезона-2024/2025 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Зак Фукале («Трактор»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Фукале было нанесено 56 бросков, из которых он отразил 98,21%, коэффициент надёжности составил 0,50.

Лучшим защитником в третий раз в карьере признан Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 4 (2+2) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+1». На счету Герната также четыре силовых приёма, четыре блокированных броска и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Виталий Абрамов (ЦСКА), набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах недели. В матче с «Сибирью» (8:2) Абрамов стал автором победной шайбы. Также на его счету один силовой приём, один блокированный бросок и один отбор шайбы.

Лучшим новичком признан защитник Магомед Шараканов («Лада»), набравший 1 (1+0) очко. Его шайба в ворота московского «Динамо» (6:3) стала победной для его команды. Также на его счету три силовых приёма, три блокированных броска при среднем игровом времени 10 минут и 10 секунд.