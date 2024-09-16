«Ротенберг любит нахваливать своих ребят». Плющев — об Иване Демидове

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на дебютную шайбу нападающего СКА Ивана Демидова во встрече с «Ладой» (4:3 ОТ).

«Парень интересный, впереди у него много любопытных вещей, а также много сложностей. А Роман Борисович любит нахваливать своих ребят, это уже не первый раз. С одной стороны, такое внимание тренера мотивирует молодого игрока, с другой — его надо поберечь от излишних восторгов в таком возрасте.

Что касается того, что шайбу видели по всему миру, комментировать это сложно. Сам гол получился рабочим и был плодом не индивидуального мастерства, а работы всего звена. У Демидова есть задатки, но всё зависит от него и тренера, к которому он попадёт. Могу только пожелать ему удачи», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».