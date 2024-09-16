Кожевников: Бенуа Гру получает восторженную прессу? Пока это всё байки непрофессионалов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о работе главного тренера «Трактора» Бенуа Гру.

— Много обсуждалось сухое поражение Кузнецова и СКА от «Трактора», тренер-новичок Челябинска Гру получает восторженную прессу.

— Послушайте, пока всё это байки непрофессионалов. Канадец пришёл в уже готовую команду, которая, между прочим, этой весной прошла «Динамо» — 4-0 и играла в финале конференции. Плюс летом за счёт Светлакова и Кадейкина зацементировала главную линию — центральную.

Вижу, что сейчас «Трактор» на лёгких ногах, бежит. Подозреваю, что летом Челябинск, как любят североамериканские тренеры, работал только на льду, плюс немного покручивал велосипед. Значит, зимой со всеми нашими перелётами и часовыми поясами подсядет. Но главное — посмотрим, что будет весной.

Если же вы хотите оценить реальный уровень Гру, то поменяйте его местами, например, с тем же Епанчинцевым [из «Сибири»] — или с Козловым из Уфы. Пусть канадцу придётся выбирать из двух центрфорвардов, а не из шести, как в «Тракторе», плюс забыть о ротации в любой из линий, о подпитке из молодёжной команды.

Вот когда вы поставите именно на такие команды Гру, то получите ответы на все свои восторги. Ответы неутешительные, — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.