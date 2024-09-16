Ушёл из жизни экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Королёв

На 68-м году жизни скончался экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Королёв. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

«Известный тренер и легенда магнитогорского «Металлурга» ушёл из жизни в воскресенье, 15 сентября. Виктору Валентиновичу было 67 лет.

Почти всю тренерскую карьеру Виктор Валентинович провёл в системе нашего клуба. С 1991 по 1993 год и с 1997 по 2010 год входил в тренерский штаб «Металлурга», а с 1993 по 1997 год работал главным тренером в «Металлурге-2».

Как тренер команды мастеров дважды становился чемпионом Евролиги (1999, 2000), дважды – чемпионом России (1999, 2001), обладателем Суперкубка Европы (2000), обладателем Кубка России (1998), дважды серебряным (1998, 2004) и трижды бронзовым (2000, 2002, 2006) призёром чемпионата страны.

Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Виктора Валентиновича», — сказано в сообщении клуба.