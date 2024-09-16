Нападающий минского «Динамо» Дюбе рассказал, на какого игрока «Вашингтона» похож Шипачёв

Нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе заявил, что его одноклубник Вадим Шипачёв по стилю игры похож на форварда «Вашингтон Кэпиталз» Никласа Бекстрёма.

«Шипачёва можно сравнить с Никласом Бекстрёмом, против которого я играл в НХЛ. В последнем матче с московским „Динамо“ в Москве Шипачёв сделал очень классную передачу между ног соперника, когда я забил. К сожалению, этот гол отменили. Но всё равно он очень классно играл, отлично чувствует партнёра.

Относительно адаптации к КХЛ, то привыкаю к новым деталям от игры к игре. В целом уровень очень хороший, я бы сказал, что даже впечатлён им. Отмечу атмосферу и в Минске, и в Москве, которую создают болельщики. Из городов, которые я уже посетил, Минск больше всего похож на Калгари. Там приветливые, доброжелательные люди, и я ждал с нетерпением возвращения в Минск после такой долгой поездки», — цитирует Дюбе ТАСС.

В сезоне-2024/2025 Шипачёв сыграл пять матчей, в которых отдал две результативные передачи.