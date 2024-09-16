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Нападающий минского «Динамо» Дюбе рассказал, на какого игрока «Вашингтона» похож Шипачёв

Нападающий минского «Динамо» Дюбе рассказал, на какого игрока «Вашингтона» похож Шипачёв
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Нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе заявил, что его одноклубник Вадим Шипачёв по стилю игры похож на форварда «Вашингтон Кэпиталз» Никласа Бекстрёма.

«Шипачёва можно сравнить с Никласом Бекстрёмом, против которого я играл в НХЛ. В последнем матче с московским „Динамо“ в Москве Шипачёв сделал очень классную передачу между ног соперника, когда я забил. К сожалению, этот гол отменили. Но всё равно он очень классно играл, отлично чувствует партнёра.

Относительно адаптации к КХЛ, то привыкаю к новым деталям от игры к игре. В целом уровень очень хороший, я бы сказал, что даже впечатлён им. Отмечу атмосферу и в Минске, и в Москве, которую создают болельщики. Из городов, которые я уже посетил, Минск больше всего похож на Калгари. Там приветливые, доброжелательные люди, и я ждал с нетерпением возвращения в Минск после такой долгой поездки», — цитирует Дюбе ТАСС.

В сезоне-2024/2025 Шипачёв сыграл пять матчей, в которых отдал две результативные передачи.

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