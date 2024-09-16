Александр Никишин вышел на второе место по очкам среди защитников СКА в истории

Защитник СКА Александр Никишин отметился результативной передачей во встрече с тольяттинской «Ладой» (4:3 ОТ).

Как сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы, Никишин достиг отметки в 121 (33+88) балл за результативность в 155-м матче в составе СКА. Таким образом, он вышел на второе место среди защитников армейцев по результативности в чемпионатах страны. Никишин обошёл Антона Белова, который записал на свой счёт 120 (36+84) баллов за СКА. Первое место занимает Дмитрий Калинин, у которого 130 (46+84) очков в составе петербургского клуба.

Напомним, СКА прервал серию из двух поражений. В следующем матче команда Романа Ротенберга сыграет в гостях с «Сочи» 19 сентября.