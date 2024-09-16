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Александр Никишин вышел на второе место по очкам среди защитников СКА в истории

Александр Никишин вышел на второе место по очкам среди защитников СКА в истории
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Защитник СКА Александр Никишин отметился результативной передачей во встрече с тольяттинской «Ладой» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

Как сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы, Никишин достиг отметки в 121 (33+88) балл за результативность в 155-м матче в составе СКА. Таким образом, он вышел на второе место среди защитников армейцев по результативности в чемпионатах страны. Никишин обошёл Антона Белова, который записал на свой счёт 120 (36+84) баллов за СКА. Первое место занимает Дмитрий Калинин, у которого 130 (46+84) очков в составе петербургского клуба.

Напомним, СКА прервал серию из двух поражений. В следующем матче команда Романа Ротенберга сыграет в гостях с «Сочи» 19 сентября.

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