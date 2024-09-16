Плющев: и Зайцев, и Кузнецов чувствуют себя не совсем так, как бы хотелось им самим

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев ответил на вопрос, с чем связана неудачная игра нападающего СКА Евгения Кузнецова на старте сезона.

— С чем связана неудачная игра Кузнецова на старте сезона?

— Это не катастрофа. Когда игрок попадает в новую атмосферу, в новую лигу, всегда есть нюансы, отличия — неудобные, непривычные для ребят из НХЛ. Им нужно время для адаптации, для того, чтобы понять и осознать систему КХЛ — судейство, организацию и другое. Там много организационных и иных вопросов существует.

Тем более что практически новый коллектив в СКА, меняется очень много игроков. Наверное, это не лучшее, что может быть у команды, которая претендует на большие победы — не в конкретных матчах, а вообще. Поэтому нужно время для того, чтобы игроки адаптировались. И Никита Зайцев, и Евгений Кузнецов чувствуют себя не совсем так, как бы хотелось им самим, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.