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Нападающий СКА Михаил Воробьёв: кимоно пока не получал, скоро выдадут всей команде

Нападающий СКА Михаил Воробьёв: кимоно пока не получал, скоро выдадут всей команде
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Нападающий СКА Михаил Воробьёв рассказал о работе с чемпионом мира по дзюдо Арманом Адамяном, который перед началом нынешнего сезона КХЛ вошёл в тренерский штаб петербургского клуба.

— Почти каждые три дня на сборах были тренировки по дзюдо. Довольно такие интенсивные и тяжёлые. Но темп хороший. На самом деле не очень легко. Но в дальнейшем это нам поможет.

— В чём это может помочь? В хоккее есть драки, но всё же приёмы из дзюдо не идут в ход.
— Акцента на драках не было. Обыкновенные единоборства один на один. Были тренировки, как правильно ставить корпус, как стоять на ногах. Драки не отрабатывались. Была работа над балансом и умением держать удар.

— Кимоно вам выдали уже?
— Я пока не получал. Может, кто-то из ребят получил уже. Но, думаю, перед следующей тренировкой по дзюдо уже все будут в кимоно, — цитирует Воробьёва «ВсеПроСпорт».

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