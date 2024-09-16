Защитник «Торпедо» Конюшков ответил, готов ли он к игре в НХЛ

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков заявил, что мечтает поиграть в НХЛ, но в будущем.

«Я не загадываю вперёд, потому что у меня ещё как минимум два года контракта с «Торпедо». Я очень рад быть здесь. Конечно, если появится возможность, если обстоятельства сложатся, если я буду готов, я хотел бы попробовать поиграть в НХЛ. Это мечта каждого мальчишки. Мне сложно оценить себя, но надеюсь, что скоро буду готов», — цитирует Конюшкова RG.org.

В нынешнем сезоне Конюшков провёл пять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Среднее время на площадке составило 19 минут 57 секунд. «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.