Быков: конкуренция между легионерами поднимает общий уровень КХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею и «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков рассказал о комплектовании уфимского клуба.

— «Салават» вроде как вновь пытается делать ставку на звено легионеров, а также на свою молодёжь. Что думаете о такой тактике?

— Хорошие легионеры — это возможность передачи опыта всей команде и в принципе всей структуре. Хорошие, качественные легионеры дают возможность для роста другим ребятам, которые находятся в клубе. Это тоже позитивный момент. В принципе, конкуренция между легионерами поднимает общий уровень Континентальной хоккейной лиги и увеличивает приток болельщиков.

Я думаю, у «Салавата» хорошая молодёжь, их школа работает достаточно продуктивно. Будем надеяться, что и они будут расти и показывать свои амбиции, — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.