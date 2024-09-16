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Быков: конкуренция между легионерами поднимает общий уровень КХЛ

Быков: конкуренция между легионерами поднимает общий уровень КХЛ
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Бывший тренер сборной России по хоккею и «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков рассказал о комплектовании уфимского клуба.

— «Салават» вроде как вновь пытается делать ставку на звено легионеров, а также на свою молодёжь. Что думаете о такой тактике?
— Хорошие легионеры — это возможность передачи опыта всей команде и в принципе всей структуре. Хорошие, качественные легионеры дают возможность для роста другим ребятам, которые находятся в клубе. Это тоже позитивный момент. В принципе, конкуренция между легионерами поднимает общий уровень Континентальной хоккейной лиги и увеличивает приток болельщиков.

Я думаю, у «Салавата» хорошая молодёжь, их школа работает достаточно продуктивно. Будем надеяться, что и они будут расти и показывать свои амбиции, — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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