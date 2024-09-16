Канадский нападающий «Сент-Луиса» назвал россиянина самым недооценённым игроком НХЛ

Канадский нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас назвал своего одноклубника Павла Бучневича самым недооценённым игроком НХЛ на данный момент.

«Я бы сказал, это Павел Бучневич. Он действительно один из лучших игроков «Сент-Луиса»; он может изменить ход игры для нас. Хотя его английский немного ломаный, он один из самых забавных парней, которых вы найдёте», — приводит слова Томаса ESPN.

2 июля 2024 года Бучневич подписал шестилетний контракт с «Сент-Луис Блюз» на общую сумму $ 48 млн ($ 8 млн за сезон). Новое соглашение начнёт действовать с сезона-2025/2026. В прошлом сезоне Бучневич провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка.