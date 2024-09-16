КХЛ сообщила о переносе даты матча «Лада» — «Витязь»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о переносе даты матча «Лада» — «Витязь» в связи с обращением тольяттинского клуба. Встреча перенесена с 19 декабря 2024 года на 18 января 2025 года.

Тольяттинский клуб в нынешнем сезоне провёл пять матчей, в которых записал на свой счёт пять очков. «Лада» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Витязь» после пяти встреч набрал четыре очка и располагается на предпоследнем, 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 установлены новые предельные сроки чемпионата КХЛ. Регулярка закончится 23 марта 2025 года, финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина — не позже 31 мая 2025 года.