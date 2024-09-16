Сопин: хорошо, что Миска не умеет читать по-русски и не видит, что про него пишут

Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что критика голкипера бело-голубых Хантера Миски является беспочвенной.

«Иногда не понимаю, почему на него так откровенно ополчились. Беспочвенно, на мой взгляд. Порой думаю: «Хорошо, что он не умеет читать по-русски и не видит, что про него пишут». Он пропускает одну шайбу, и вся пресса сразу его съедает, не обращая внимания на то, как он выручает команду в остальных моментах. Не знаю, почему так холодно его встретили и так к нему относятся.

Недавно я прочитал интервью Игоря Есмантовича, в котором он, говоря об Иване Просветове, заявил, что тому нужно время на адаптацию, он семь лет не играл в России.

Миска и Макс Комтуа вообще приехали на другой конец света, где всё совсем по-другому: игра, язык, быт. Мы, подписывая их, прекрасно понимали, что им потребуется время привыкнуть к новой для них среде. Мы рассчитываем на Миску и уверены, что он будет прибавлять. Судя по реакции динамовских трибун, наши болельщики поддерживают его. Это должно вселить в него уверенность», — приводит слова Сопина «РИА Новости Спорт».