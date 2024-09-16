«Каждый должен предвидеть последствия сам». Плющев — о количестве молодёжи в составе СКА

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о количестве молодых российских хоккеистов, собранных в составе СКА из Санкт-Петербурга.

— Насколько хорошо для российского хоккея, что в рамках одной команды сосредоточено такое большое количество молодых хоккеистов?

— Знаете, под расстрелом их никто никуда не вёл. Насколько я понимаю, это желание самих молодых хоккеистов играть в том или ином клубе. Каждый выбирает для себя сам. И каждый должен предвидеть последствия — как позитивные, так и негативные, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.