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«Каждый должен предвидеть последствия сам». Плющев — о количестве молодёжи в составе СКА

«Каждый должен предвидеть последствия сам». Плющев — о количестве молодёжи в составе СКА
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о количестве молодых российских хоккеистов, собранных в составе СКА из Санкт-Петербурга.

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19 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
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— Насколько хорошо для российского хоккея, что в рамках одной команды сосредоточено такое большое количество молодых хоккеистов?
— Знаете, под расстрелом их никто никуда не вёл. Насколько я понимаю, это желание самих молодых хоккеистов играть в том или ином клубе. Каждый выбирает для себя сам. И каждый должен предвидеть последствия — как позитивные, так и негативные, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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