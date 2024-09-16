Второй вратарь КХЛ по числу отражённых бросков назвал лучших молодых голкиперов лиги

Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов назвал вратарей московского «Динамо» Максима Моторыгина, «Салавата Юлаева» Семёна Вязового и «Сочи» Сергея Иванова лучшими молодыми на своей позиции в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Моторыгин, если его ещё можно молодым считать. Он хороший голкипер. Иванов сейчас в «Сочи» тоже показывает приличный хоккей, в прошлом сезоне в «Адмирале» проявил себя. Вязовой появился, я посмотрел его игру. Хорошо зашёл в лигу», — приводит слова Долганова Legalbet.

26-летний Долганов занимает второе место в лиге по числу числу отражённых бросков. Долганов в трёх матчах отразил 96,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,31. На первом месте расположился его одноклубник Артём Загидулин. 29-летний Загидулин в двух матчах отразил 96,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,00.