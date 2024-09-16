«Так, ширпотреб». Бывший тренер сборной России — о системе подготовки хоккеистов в стране

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев раскритиковал систему подготовки молодых хоккеистов в Российской Федерации.

«В целом нужно заострить внимание на подготовке наших хоккеистов — в первую очередь! Когда у нас забивают по два гола, а из 10 буллитов реализуют один, это говорит об уровне мастерства наших нападающих. Нужно заострять внимание на подготовке защитников, на подготовке форвардов. У нас давно уже не было ни ярких защитников, ни ярких нападающих. Иногда мы высасываем из пальца рекламу тем, кто ещё не заслуживает этого. И многие, кто уехал в НХЛ, не начинают там крепко обосновываться — так, как в своё время обосновывались Малкин, Овечкин, Ковальчук, сейчас — Капризов. Поэтому здесь вопрос состоит в том, что нужно больше говорить о подготовке наших хоккеистов, а не о системе. Хотя система, в общем-то, не работает на большой хоккей — так, ширпотреб», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.