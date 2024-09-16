Защитник «Динамо» Менелл назвал самый сложный матч для команды в нынешнем сезоне

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл назвал игру с «Ладой» (3:6) самым сложным матчем для своей команды в нынешнем сезоне.

«Наверное, пока самый сложный матч для нас был с «Ладой». Наша игра была не такой хорошей, и они нам показали, что в КХЛ любая команда готова бороться. Место в таблице на это не влияет — играешь ты с лидером или аутсайдером.

В прошлом сезоне с ними тоже было непросто. Поэтому нужно готовиться к каждому сопернику на 100% и показывать свои лучшие качества. Эта игра заставила нас задуматься, что мы делаем не так и что нам нужно исправлять на льду. В Тольятти был хороший урок для нас, поэтому пока эта самая сложная игра в регулярке», — приводит слова Менелла Legalbet.