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Защитник «Динамо» Менелл назвал самый сложный матч для команды в нынешнем сезоне

Защитник «Динамо» Менелл назвал самый сложный матч для команды в нынешнем сезоне
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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл назвал игру с «Ладой» (3:6) самым сложным матчем для своей команды в нынешнем сезоне.

«Наверное, пока самый сложный матч для нас был с «Ладой». Наша игра была не такой хорошей, и они нам показали, что в КХЛ любая команда готова бороться. Место в таблице на это не влияет — играешь ты с лидером или аутсайдером.

В прошлом сезоне с ними тоже было непросто. Поэтому нужно готовиться к каждому сопернику на 100% и показывать свои лучшие качества. Эта игра заставила нас задуматься, что мы делаем не так и что нам нужно исправлять на льду. В Тольятти был хороший урок для нас, поэтому пока эта самая сложная игра в регулярке», — приводит слова Менелла Legalbet.

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