Плющев: в России не обучают, а натаскивают на хоккей — лишь бы обыграть своего соседа

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о системе подготовки хоккеистов в России.

— Как можно было бы решить проблему подготовки защитников и центральных нападающих?

— Надо менять систему подготовки. Что такое система подготовки? Это всё, что охватывает сферу от детско-спортивной школы до команды мастеров. Игроки должны быть в первую очередь обучены, а не натасканы. У нас натаскивают на хоккей, причём практически везде — лишь бы дать результат, лишь бы обыграть своего соседа. А надо учить — как в школе. Что-то в первом классе, что-то — во втором, что-то — в третьем. А у нас иногда перескакивают. Приходят люди в команду мастеров — они не умеют этого, того. Зато хорошо расписываются в денежных ведомостях.

В конце концов у нас же есть тренеры, которые определяют, что и как делать. Вот они и определяют. Они же никого не слушают и никого не хотят слушать. Зачем же им навязывать чужое мнение? — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.