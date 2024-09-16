Стало известно, как переработают вещи, собранные на мемориале братьям Годро

«Калгари» начал сбор вещей, оставленных фанатами у домашнего стадиона «Флэймз» в память о бывшем хоккеисте команды Джонни Годро и его брате Мэттью. Сообщается, что каждая деталь мемориала будет по-своему применена в будущем:

письма, рисунки мелом: все рисунки, плакаты, письма и сообщения были сфотографированы. Они будут переданы семье Годро в качестве вечной цифровой книги памяти от фанатов «Калгари»;

хоккейные клюшки: из них создадут скамейки, которые используют в аукционах по сбору средств для местных благотворительных организаций. Каждая табличка на скамейке будет содержать в себе надпись: «В память о Джонни и Мэттью Годро»;

продукты: те продукты, что больше не пригодны для употребления, будут подсчитаны, и местный фонд внесёт соразмерный финансовый взнос в продовольственный банк Калгари;

пластиковые бутылки: будут переданы в программу переработки KidSport Calgary. Эта программа, помогающая семьям грантами, чтобы их дети могли заниматься спортом;

мягкие игрушки: плюшевые мишки из ткани и хлопка будут переданы в благотворительную организацию;

джерси: будут использованы для изготовления одеял, которые передадут в местные благотворительные организации;

цветы: вся органика будет собрана и отправлена ​​на компост. Почва из цветов будет использована в общественных парках по всему городу.

31-летний форвард трагически погиб вместе со своим братом Мэттью 30 августа. Они катались вечером на велосипеде, когда их сбил водитель автомобиля, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.