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«Кто сможет повторить?» Ротенберг забросил шайбу из-под ноги на тренировке

«Кто сможет повторить?» Ротенберг забросил шайбу из-под ноги на тренировке
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг показал мастерство игры в хоккей на тренировке команды. Специалист забросил шайбу из-под ноги и посоветовал подписчикам повторить его трюк.

«Кто сможет повторить? Присылайте свои видео c голами из-под ноги, а я выберу самый эффектный. Победитель получит приз — мечту каждого болельщика: игровой свитер с автографами всей команды!

Вместе выходим на лёд и делаем красиво!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.

43-летний Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. Под его руководством команда дважды выходила в финал Западной конференции Кубка Гагарина. В сезоне-2022/2023 CКА выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

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