Александр Овечкин досрочно закончил тренировку «Вашингтона» из-за травмы — The Hockey News

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил повреждение в начале одной из тренировок «Кэпиталз». Об этом сообщает The Hockey News.

38-летний Овечкин успел закончить растяжку, перешёл на выполнение первого упражнения, но резко остановился из-за дискомфорта. После этого хоккеист покинул лёд.

Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

Завтра, 17 сентября, российскому спортсмену исполнится 39 лет. Этот сезон станет для него 16-м в роли капитана.