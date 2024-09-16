37-летний Сидни Кросби подписал новый контракт с «Питтсбургом»

«Питтсбург» объявил о подписании нового контракта со своим многолетним лидером и капитаном Сидни Кросби. Соглашение с 37-летним хоккеистом заключено на два года и вступит в силу с сезона-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте «Питтсбурга». Зарплата Кросби составит $ 8,7 млн — столько же, сколько он получает сейчас.

Кросби набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитан до завершения сезона-2024/2025. За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.