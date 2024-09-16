В «Питтсбурге» прокомментировали подписание нового контракта с Сидни Кросби

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас прокомментировал подписание нового соглашения с капитаном команды Сидни Кросби. Контракт на два года начнёт действовать с сезона-2025/2026.

«Не хватит слов, чтобы должным образом описать, что Кросби значит для хоккея, города Питтсбурга и нашей команды. Сидни — величайший игрок своего поколения и один из величайших игроков в истории хоккея. Его сегодняшние действия показывают, почему он является одним из величайших победителей и лидеров в истории хоккея. Сид приносит огромную личную жертву, чтобы помочь команде побеждать как сейчас, так и в будущем, как он делал это на протяжении всей своей карьеры.

«Трудовая этика Сида, его сосредоточенность, характер и мастерство в своём деле — это правило для тех, кто в хоккее. Но что делает Сида самым особенным, так это то, что он на самом деле превосходит все эти вещи своей ежедневной преданностью делу и тем, чтобы помогать команде побеждать.

Его контракт до 2027 года гарантирует, что у нашей франшизы будет свой капитан, пока мы проходим эту фазу нашего проекта. Приверженность Сида, которая сможет вернуть нас к борьбе, подтверждает нашу безотлагательность в создании команды вокруг него, а сам Кросби – пример того, что значит быть игроком «Питтсбурга», — приводит слова Дубаса пресс-служба «Пингвинз» на официальном сайте.