В «Айлендерс» рассказали, с какой проблемой столкнулся Илья Сорокин

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа сообщил, что российский вратарь команды Илья Сорокин перенёс операцию на спине. Слова специалиста цитирует журналист Стефан Роснер в соцсети X.

Несколько дней назад генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло заявил, что Сорокин получил травму верхней части тела и может всего лишь пропустить первые несколько дней тренировочного лагеря.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Прошедший сезон стал худшим в карьере вратаря. Илья сыграл 56 встреч, одержав 25 побед при 90,9% отражённых бросков и КН 3,01.