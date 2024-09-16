Экс-форвард «Оттавы» рассказал, почему решил переехать в КХЛ после лучшего сезона в НХЛ

Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье объяснил причину перехода в команду КХЛ.

— Последний год в Северной Америке получился для вас лучшим — вы провели самое большое количество матчей и набрали наибольшее количество очков в карьере в НХЛ. Почему решили переехать?

— Я становлюсь старше. Нет никаких гарантий, что я буду играть каждый матч в НХЛ. Мне хотелось быть постоянно в команде, а не тем игроком, который двигается туда-сюда. А я был именно в такой ситуации. Не буду врать, финансовая составляющая здесь для меня тоже хороша. Там мне приходилось бы постоянно цепляться за место в составе, а мне хотелось оказаться в ситуации, где оставаться в основе было бы чуть легче и не приходилось бы быть в неведении, где окажешься завтра, — сказал Шартье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Рурком Шартье читайте на «Чемпионате» завтра, 17 сентября, в 8:00 мск.