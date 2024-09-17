Экс-игрок «Оттавы» рассказал о массовой потасовке в игре с «Флоридой» с участием Куликова

Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье вспомнил о крупной драке, приключившейся с ним во времена игры в НХЛ. В потасовке «Оттавы» и «Флориды» принял участие и российский игрок «Пантерз» Дмитрий Куликов.

— Вы были на льду в крупной потасовке в матче с «Флоридой», когда обе пятёрки удалили до конца матча. Что тогда случилось?

— «Флорида» в итоге выиграла Кубок Стэнли. Это не просто хорошая команда — они усердно работают в каждой смене. Это был один из тех матчей, когда мы уступали в счёте на несколько шайб, эмоции захлестнули с обеих сторон. Возможно, был удар клюшкой по вратарю. Но эмоции были слишком высоки, независимо от ситуации на льду это бы произошло. Я не участвовал в драке, просто в потасовке на льду. Но судьи решили выгнать нас всех. Оглядываясь назад, это кажется забавным.

— Удивило, что удалили до конца матча?

— Да, немного. Некоторые из нас просто были на льду, но, учитывая природу игры и счёт, судьи решили немного остудить пыл игроков, пока всё совсем не вышло из-под контроля. Это забавное воспоминание, — сказал Шартье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Рурком Шартье читайте сегодня, 17 сентября, на «Чемпионате».