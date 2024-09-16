«Торпедо» объявило об уходе хоккеиста, который провёл в структуре команды более 10 лет

Нижегородское «Торпедо» в своём телеграм-канале объявило об уходе нападающего Данила Веряева.

«Нападающий Данил Веряев после более чем 10 сезонов в командах системы «Торпедо» покидает нижегородский клуб. В ближайшее время игрок продолжит выступления в составе другой команды.

Мы искренне благодарим нашего воспитанника за почти четыре сотни матчей в КХЛ, голы и передачи, общие победы и множество ярких моментов, пережитых вместе. Болельщики навсегда запомнят победу в чемпионате МХЛ, а также совместные эмоции за годы выступлений на взрослом уровне. От всей души желаем профессиональных и человеческих успехов, отсутствия травм и только побед впереди. Удачи в будущем, Данил», — сказано в заявлении команды.

В КХЛ Веряев играл лишь за «Торпедо». В 373 матчах на его счету 60 (21+39) очков.