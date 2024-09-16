Стало известно, при каких условиях «Филадельфия» готова отпустить Алексея Колосова

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» готов отпустить белорусского вратаря Алексея Колосова в другую команду, если получит за него выбор во втором раунде драфта. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман.

«Филадельфия» всё ещё пытается решить, как быть с Алексеем Колосовым, который не приехал в лагерь и остаётся в России. Командам, сделавшим запрос, было сказано, что цена за него — выбор второго раунда, но, прежде чем кто-то согласится на это, нужно выяснить, присоединится ли к ним Колосов», — заявил Фридман.

Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023 года. Сезон-2023/2024 Алексей провёл на правах аренды в минском «Динамо». Сообщалось, что вратарь не хочет возвращаться в расположение «Флайерз».