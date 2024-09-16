Коростелёв забил гол после эффектного сольного прохода «Металлургу» — своему бывшему клубу

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 27-летний хоккеист поразил ворота своей бывшей команды — действующего победителя Кубка Гагарина «Металлурга».

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В минувшем сезоне КХЛ Коростелёв набрал 34 (20+14) очка в 56 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету Коростелёва три игры и одна результативная передача. Его команда уступила в первом раунде Кубка Гагарина столичному «Спартаку» (1-4 в серии).

Напомним, Никита Коростелёв перешёл в «Северсталь» из магнитогорского «Металлурга» в сентябре 2023 года.