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Коростелёв забил гол после эффектного сольного прохода «Металлургу» — своему бывшему клубу

Коростелёв забил гол после эффектного сольного прохода «Металлургу» — своему бывшему клубу
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Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 27-летний хоккеист поразил ворота своей бывшей команды — действующего победителя Кубка Гагарина «Металлурга».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Иванцов (Коростелёв) – 13:16 (5x5)     2:0 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 19:20 (5x5)     2:1 Башкиров (Козлов, Пресс) – 22:15 (5x5)     3:1 Коростелёв (Абросимов, Иванов) – 23:52 (5x5)     4:1 Коростелёв (Лишка) – 24:54 (5x5)     5:1 Скоренов (Иванцов, Муханов) – 29:13 (5x5)     5:2 Коробкин (Хабаров, Акользин) – 48:20 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В минувшем сезоне КХЛ Коростелёв набрал 34 (20+14) очка в 56 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету Коростелёва три игры и одна результативная передача. Его команда уступила в первом раунде Кубка Гагарина столичному «Спартаку» (1-4 в серии).

Напомним, Никита Коростелёв перешёл в «Северсталь» из магнитогорского «Металлурга» в сентябре 2023 года.

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