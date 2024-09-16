«Металлург» потерпел пятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Северстали»
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Сегодня, 16 сентября, на льду Ледового дворца в Череповце встретились местная «Северсталь» и магнитогорский «Металлург». Встреча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась победой домашней команды со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Иванцов (Коростелёв) – 13:16 (5x5) 2:0 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 19:20 (5x5) 2:1 Башкиров (Козлов, Пресс) – 22:15 (5x5) 3:1 Коростелёв (Абросимов, Иванов) – 23:52 (5x5) 4:1 Коростелёв (Лишка) – 24:54 (5x5) 5:1 Скоренов (Иванцов, Муханов) – 29:13 (5x5) 5:2 Коробкин (Хабаров, Акользин) – 48:20 (5x5)
Шайбы в составе «Северстали» на свой счёт записали Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко, Никита Коростелёв (2) и Александр Скоренов. У «Металлурга» отличились Данил Башкиров и Егор Коробкин.
«Северсталь» одержала вторую победу подряд и четвёртую в сезоне. Команда Андрея Козырева 18 сентября дома сыграет с «Торпедо».
«Металлург» проиграл в четвёртый раз подряд и в пятый в сезоне. Команда Андрея Разина в следующий раз сыграет дома с «Нефтехимиком» 21 сентября.
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