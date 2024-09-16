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«Металлург» проиграл пять раз в шести матчах КХЛ, в прошлом году — в 12 играх

«Металлург» проиграл пять раз в шести матчах КХЛ, в прошлом году — в 12 играх
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В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Северсталью» и «Металлургом». Гости проиграли со счётом 2:5, потерпев пятое поражение в сезоне в шести матчах. Для сравнения, в прошлом году «Металлург» проиграл пять матчей в КХЛ по результатам 12 игр. В том сезоне магнитогорская команда стала обладателем Кубка Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Иванцов (Коростелёв) – 13:16 (5x5)     2:0 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 19:20 (5x5)     2:1 Башкиров (Козлов, Пресс) – 22:15 (5x5)     3:1 Коростелёв (Абросимов, Иванов) – 23:52 (5x5)     4:1 Коростелёв (Лишка) – 24:54 (5x5)     5:1 Скоренов (Иванцов, Муханов) – 29:13 (5x5)     5:2 Коробкин (Хабаров, Акользин) – 48:20 (5x5)    

Шайбы в составе «Северстали» на свой счёт записали Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко, Никита Коростелёв (2) и Александр Скоренов. У «Металлурга» отличились Данил Башкиров и Егор Коробкин.

Команда Андрея Разина в следующий раз сыграет дома с «Нефтехимиком» 21 сентября.

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