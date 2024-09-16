«Металлург» проиграл пять раз в шести матчах КХЛ, в прошлом году — в 12 играх

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Северсталью» и «Металлургом». Гости проиграли со счётом 2:5, потерпев пятое поражение в сезоне в шести матчах. Для сравнения, в прошлом году «Металлург» проиграл пять матчей в КХЛ по результатам 12 игр. В том сезоне магнитогорская команда стала обладателем Кубка Гагарина.

Шайбы в составе «Северстали» на свой счёт записали Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко, Никита Коростелёв (2) и Александр Скоренов. У «Металлурга» отличились Данил Башкиров и Егор Коробкин.

Команда Андрея Разина в следующий раз сыграет дома с «Нефтехимиком» 21 сентября.