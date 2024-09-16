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«Сочи» в перерыве поздравил судью матча с «Торпедо» с днём рождения, подарив ему торт

«Сочи» в перерыве поздравил судью матча с «Торпедо» с днём рождения, подарив ему торт
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Пресс-служба «Сочи» в своём телеграм-канале опубликовала видео, на котором маскот клуба поздравляет главного арбитра матча с «Торпедо» (5:3) Дениса Бондаря с днём рождения. Маскот вручил арбитру торт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Никонов (Венгрыжановский) – 09:26 (5x5)     1:1 Атанасов (Войнов, Ларионов) – 14:16 (5x4)     2:1 Грэм (Уткин, Венгрыжановский) – 21:00 (5x5)     2:2 Атанасов (Ларионов) – 41:06 (5x5)     3:2 Грэм (Сероух, Авершин) – 45:28 (5x5)     4:2 Кузнецов (Грэм) – 47:36 (5x4)     4:3 Атанасов (Ларионов, Линч) – 52:04 (5x5)     5:3 Венгрыжановский – 59:42 (en)    

«А почему бы в паузе судье не попить чайку с тортиком? Поздравили главного арбитра матча Дениса Бондаря с днём рождения! Один из самых опытных судей КХЛ проводит свой 17-й сезон в Лиге, сегодняшняя игра для него – 671-я в качестве главного арбитра», — сказано в сообщении.

«Сочи» победил в этой встрече, прервав двухматчевую серию поражений. А «Торпедо» не спас даже хет-трик Василия Атанасова: у команды четвёртое поражение в сезоне.

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