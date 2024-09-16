«Сочи» в перерыве поздравил судью матча с «Торпедо» с днём рождения, подарив ему торт

Пресс-служба «Сочи» в своём телеграм-канале опубликовала видео, на котором маскот клуба поздравляет главного арбитра матча с «Торпедо» (5:3) Дениса Бондаря с днём рождения. Маскот вручил арбитру торт.

«А почему бы в паузе судье не попить чайку с тортиком? Поздравили главного арбитра матча Дениса Бондаря с днём рождения! Один из самых опытных судей КХЛ проводит свой 17-й сезон в Лиге, сегодняшняя игра для него – 671-я в качестве главного арбитра», — сказано в сообщении.

«Сочи» победил в этой встрече, прервав двухматчевую серию поражений. А «Торпедо» не спас даже хет-трик Василия Атанасова: у команды четвёртое поражение в сезоне.