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Хет-трик Атанасова не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Сочи»

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Большой» в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Сочи» в результативной встрече обыграл «Торпедо» со счётом 5:3.

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Шайбами в составе команды-победителя отметились Андрей Никонов, Артемий Кузнецов, Джесси Грэм, оформивший дубль, и Денис Венгрыжановский. У «Торпедо» все три шайбы забросил Василий Атанасов.

«Сочи» прервал серию поражений из двух матчей, одержав вторую победу в сезоне. 19 сентября сочинцы на своём льду сыграют с клубом СКА из Санкт-Петербурга.

«Торпедо» потерпело четвёртое поражение в шести матчах сезона. Нижегородцы в следующей игре встретятся с «Северсталью» 18 сентября на выезде.