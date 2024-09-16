Хет-трик Атанасова не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Сочи»

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Большой» в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Сочи» в результативной встрече обыграл «Торпедо» со счётом 5:3.
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Шайбами в составе команды-победителя отметились Андрей Никонов, Артемий Кузнецов, Джесси Грэм, оформивший дубль, и Денис Венгрыжановский. У «Торпедо» все три шайбы забросил Василий Атанасов.
«Сочи» прервал серию поражений из двух матчей, одержав вторую победу в сезоне. 19 сентября сочинцы на своём льду сыграют с клубом СКА из Санкт-Петербурга.
«Торпедо» потерпело четвёртое поражение в шести матчах сезона. Нижегородцы в следующей игре встретятся с «Северсталью» 18 сентября на выезде.
- 16 сентября 2024
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