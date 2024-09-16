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Сочи — Торпедо, результат матча 16 сентября 2024, счет 5:3, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Атанасова не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Сочи»
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Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Большой» в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Сочи» в результативной встрече обыграл «Торпедо» со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Никонов (Венгрыжановский) – 09:26 (5x5)     1:1 Атанасов (Войнов, Ларионов) – 14:16 (5x4)     2:1 Грэм (Уткин, Венгрыжановский) – 21:00 (5x5)     2:2 Атанасов (Ларионов) – 41:06 (5x5)     3:2 Грэм (Сероух, Авершин) – 45:28 (5x5)     4:2 Кузнецов (Грэм) – 47:36 (5x4)     4:3 Атанасов (Ларионов, Линч) – 52:04 (5x5)     5:3 Венгрыжановский – 59:42 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Андрей Никонов, Артемий Кузнецов, Джесси Грэм, оформивший дубль, и Денис Венгрыжановский. У «Торпедо» все три шайбы забросил Василий Атанасов.

«Сочи» прервал серию поражений из двух матчей, одержав вторую победу в сезоне. 19 сентября сочинцы на своём льду сыграют с клубом СКА из Санкт-Петербурга.

«Торпедо» потерпело четвёртое поражение в шести матчах сезона. Нижегородцы в следующей игре встретятся с «Северсталью» 18 сентября на выезде.

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