«Всё по делу». Разин отреагировал на пятое поражение «Металлурга» в шести матчах КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение команды в матче с «Северсталью» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Начало было неплохое. Были хорошие контратаки, которые мы могли реализовать. К сожалению, не получилось. Провал был, конечно, после первого гола. Ненужный гол в раздевалку. Второй период начали хорошо, но опять был отрезок, который провалили. Всё по делу, в принципе. «Северсталь» с победой», — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали» в соцсетях.

«Металлург» уступил в четвёртый раз подряд и в пятый – в сезоне. Команда Андрея Разина в следующий раз сразится дома с «Нефтехимиком» 21 сентября.