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«Всё по делу». Разин отреагировал на пятое поражение «Металлурга» в шести матчах КХЛ

«Всё по делу». Разин отреагировал на пятое поражение «Металлурга» в шести матчах КХЛ
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение команды в матче с «Северсталью» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Иванцов (Коростелёв) – 13:16 (5x5)     2:0 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 19:20 (5x5)     2:1 Башкиров (Козлов, Пресс) – 22:15 (5x5)     3:1 Коростелёв (Абросимов, Иванов) – 23:52 (5x5)     4:1 Коростелёв (Лишка) – 24:54 (5x5)     5:1 Скоренов (Иванцов, Муханов) – 29:13 (5x5)     5:2 Коробкин (Хабаров, Акользин) – 48:20 (5x5)    

«Начало было неплохое. Были хорошие контратаки, которые мы могли реализовать. К сожалению, не получилось. Провал был, конечно, после первого гола. Ненужный гол в раздевалку. Второй период начали хорошо, но опять был отрезок, который провалили. Всё по делу, в принципе. «Северсталь» с победой», — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали» в соцсетях.

«Металлург» уступил в четвёртый раз подряд и в пятый – в сезоне. Команда Андрея Разина в следующий раз сразится дома с «Нефтехимиком» 21 сентября.

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