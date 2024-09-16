Главный тренер «Северстали» высказался о победе команды над «Металлургом» в матче КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Металлургом» (5:2) в матче КХЛ.

— Тот план на игру, который мы составили, мы выполнили. Забили важные голы. Матч был тяжёлый для нас. Здорово сыграли в концовке, концовку мы уже играли без атаки.

— Сегодня вы играли первым номером с чемпионом. Это была ваша установка или возникло стихийно в ходе игры?

— Это была установка. Это был план на игру. Мы его выполнили. Счёт не отражает того соотношения сил, которое было на поле. Команда соперника здорово играла, Саша в нужный момент здорово подтащил.

— По третьему периоду – сами подсушили игру или так всё сложилось, что «Металлург» тоже вроде как смирился с результатом?

— Я бы так не сказал. «Металлург» не смирился с результатом. Они пытались выравнять игру, спасти её. Мы играли исключительно на результат. Чтобы не было провалов, попросили ребят сыграть чётко, без ошибок, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» в соцсетях.