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Главный тренер «Северстали» высказался о победе команды над «Металлургом» в матче КХЛ

Главный тренер «Северстали» высказался о победе команды над «Металлургом» в матче КХЛ
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Металлургом» (5:2) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Иванцов (Коростелёв) – 13:16 (5x5)     2:0 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 19:20 (5x5)     2:1 Башкиров (Козлов, Пресс) – 22:15 (5x5)     3:1 Коростелёв (Абросимов, Иванов) – 23:52 (5x5)     4:1 Коростелёв (Лишка) – 24:54 (5x5)     5:1 Скоренов (Иванцов, Муханов) – 29:13 (5x5)     5:2 Коробкин (Хабаров, Акользин) – 48:20 (5x5)    

— Тот план на игру, который мы составили, мы выполнили. Забили важные голы. Матч был тяжёлый для нас. Здорово сыграли в концовке, концовку мы уже играли без атаки.

— Сегодня вы играли первым номером с чемпионом. Это была ваша установка или возникло стихийно в ходе игры?
— Это была установка. Это был план на игру. Мы его выполнили. Счёт не отражает того соотношения сил, которое было на поле. Команда соперника здорово играла, Саша в нужный момент здорово подтащил.

— По третьему периоду – сами подсушили игру или так всё сложилось, что «Металлург» тоже вроде как смирился с результатом?
— Я бы так не сказал. «Металлург» не смирился с результатом. Они пытались выравнять игру, спасти её. Мы играли исключительно на результат. Чтобы не было провалов, попросили ребят сыграть чётко, без ошибок, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» в соцсетях.

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