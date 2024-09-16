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«Это констатация фактов, не отговорки». Разин — о причинах неудачного старта «Металлурга»

«Это констатация фактов, не отговорки». Разин — о причинах неудачного старта «Металлурга»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Северстали» (2:5) подтвердил, что чувствует, что соперники настраиваются на его команду как на чемпионов. В прошлом году «Металлург» выиграл Кубок Гагарина, а в текущем проиграл пять из шести матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Иванцов (Коростелёв) – 13:16 (5x5)     2:0 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 19:20 (5x5)     2:1 Башкиров (Козлов, Пресс) – 22:15 (5x5)     3:1 Коростелёв (Абросимов, Иванов) – 23:52 (5x5)     4:1 Коростелёв (Лишка) – 24:54 (5x5)     5:1 Скоренов (Иванцов, Муханов) – 29:13 (5x5)     5:2 Коробкин (Хабаров, Акользин) – 48:20 (5x5)    

— Регулярка длинная, сезон только начался. Не стоит сейчас зацикливаться на результатах. Вы уже почувствовали по старту сезона, что на вас настраиваются как на чемпионов не просто вдвойне, а даже втройне?
— Конечно, почувствовали. Болельщики ходят в других городах на наши матчи. И эмоциональный настрой, конечно, у команд-соперников на нас другой. Дисциплина с первой и до последней минуты. Все эти компоненты есть, нам тяжело. У нас есть проблемы с составом, но это не отговорки. Это констатация фактов. Сейчас задача – не развалиться, не развалить ту игру, которая нам давала результат. В большинстве сочетаний сейчас есть проблемы, дыры. Мы их латаем. Но пока результатов нет. Как бы парадоксально ни звучало, лучше так проиграть, чем в одну шайбу при равной игре, при хорошей игре. Для молодых ребят психологически пережить это намного тяжелее.

— Никакой звёздной болезни у ребят не появилось?
— Я надеюсь. В голову к каждому не залезешь. По работе, по самоотдаче я бы не сказал, что какие-то звёздные мысли посещают ребят. Все хотят, все стараются, всё, что на предсезонке хотели, отработали. Сейчас – на данном этапе – как есть, так и есть. Сегодня мы и Набокова не ставили. Сезон длинный. Хочется его провести, не затратив максимум усилий. Основное будет в плей-офф. Самое важное – не убить тех, кто есть, и к плей-офф подойти в оптимальной форме, — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали» в соцсетях.

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