«Это констатация фактов, не отговорки». Разин — о причинах неудачного старта «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Северстали» (2:5) подтвердил, что чувствует, что соперники настраиваются на его команду как на чемпионов. В прошлом году «Металлург» выиграл Кубок Гагарина, а в текущем проиграл пять из шести матчей.

— Регулярка длинная, сезон только начался. Не стоит сейчас зацикливаться на результатах. Вы уже почувствовали по старту сезона, что на вас настраиваются как на чемпионов не просто вдвойне, а даже втройне?

— Конечно, почувствовали. Болельщики ходят в других городах на наши матчи. И эмоциональный настрой, конечно, у команд-соперников на нас другой. Дисциплина с первой и до последней минуты. Все эти компоненты есть, нам тяжело. У нас есть проблемы с составом, но это не отговорки. Это констатация фактов. Сейчас задача – не развалиться, не развалить ту игру, которая нам давала результат. В большинстве сочетаний сейчас есть проблемы, дыры. Мы их латаем. Но пока результатов нет. Как бы парадоксально ни звучало, лучше так проиграть, чем в одну шайбу при равной игре, при хорошей игре. Для молодых ребят психологически пережить это намного тяжелее.

— Никакой звёздной болезни у ребят не появилось?

— Я надеюсь. В голову к каждому не залезешь. По работе, по самоотдаче я бы не сказал, что какие-то звёздные мысли посещают ребят. Все хотят, все стараются, всё, что на предсезонке хотели, отработали. Сейчас – на данном этапе – как есть, так и есть. Сегодня мы и Набокова не ставили. Сезон длинный. Хочется его провести, не затратив максимум усилий. Основное будет в плей-офф. Самое важное – не убить тех, кто есть, и к плей-офф подойти в оптимальной форме, — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали» в соцсетях.