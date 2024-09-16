В «Айлендерс» отреагировали на операцию, перенесённую Сорокиным

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа отреагировал на перенесённую вратарём команды Ильёй Сорокиным операцию на спине.

«Я не беспокоюсь, потому что у нас два очень хороших вратаря. Илья знает, что нужно делать, он знает, что я с ним и доверяю ему. Илья знает, что станет важным игроком нашей команды.

Операция, которая он перенёс, не есть хорошо, но, думаю, с ним всё будет в порядке. У нас хороший медицинский персонал, который позаботится о нём. Они позаботятся, чтобы, когда Илья будет готов, он помог нам», — приводит слова Руа пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Прошедший сезон стал худшим в карьере вратаря. Илья сыграл 56 встреч, одержав 25 побед при 90,9% отражённых бросков и КН 3,01.