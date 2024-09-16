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Видео: «Питтсбург» трогательно анонсировал продление контракта с Кросби

Видео: «Питтсбург» трогательно анонсировал продление контракта с Кросби
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Пресс-служба «Питтсбурга» опубликовала в социальной сети видеоролик, которым сопроводила информацию о продлении контракта с многолетним лидером и капитаном команды Сидни Кросби.

Зарплата Кросби составит $ 8,7 млн — столько же, сколько он получает сейчас. Капитану пришлось ужаться в требованиях, чтобы облегчить нагрузку на бюджет родной команды.

Кросби набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитан до завершения сезона-2024/2025. За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.

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