Сидни Кросби прокомментировал подписание нового контракта с «Питтсбургом» на $ 17,4 млн

37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал продление контрактного соглашения с клубом. Ранее сообщалось, что соглашение с 37-летним хоккеистом заключено на два года и вступит в силу с сезона-2025/2026. Зарплата Кросби составит $ 8,7 млн за сезон.

«Просто рад, что это сделано, и я действительно рад осознавать, что пробуду здесь ещё несколько лет. По моему последнему контракту я не думал о возможности продолжать играть дальше, так что я просто очень рад, что всё сложилось именно так», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Кросби набрал 94 (42+52) очка в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата.

Материалы по теме Видео: «Питтсбург» трогательно анонсировал продление контракта с Кросби

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: