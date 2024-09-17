Никита Задоров назвал самого приятного русского игрока в НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров ответил на вопрос, кто самый приятный русский игрок в Национальной хоккейной лиге.

Самый приятный русский среди игроков в НХЛ, как человек? Илья Михеев», — сказал Задоров в интервью «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» обменял Михеева, форварда Сэма Лафферти и выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2027 в «Чикаго». Кэнакс» получили выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2027.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Михеев принял участие в 78 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 20 результативных передач.

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