Овечкина вызвали в тренировочный лагерь «Вашингтона» после информации о его травме

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал в список игроков в тренировочный лагерь. Всего в список попали 72 хоккеиста.

Ранее сообщалось, что Овечкин досрочно завершил тренировку из-за травмы. 38-летний форвард успел закончить растяжку, перешёл на выполнение первого упражнения, но резко остановился из-за дискомфорта и покинул лёд.

Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

Овечкин играет в волейбол на пляже