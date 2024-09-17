«Детройт» объявил о подписании контракта с Лукасом Рэймондом на $ 64,6 млн

«Детройт Ред Уингс» объявил о продлении контракта со шведским нападающим Лукасом Рэймондом.

Клуб подписал восьмилетний контракт со средней годовой зарплатой в $ 8,07 млн долларов.

В прошлом сезоне Рэймонд принял участие в 82 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 41 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «-12».

Всего за карьеру в НХЛ на счету шведского нападающего 71 гол и 103 результативные передачи в 238 играх.

Выбранный «Детройтом» в первом раунде драфта НХЛ-2020 Рэймонд стал самым высоким выбором клуба 1990 года.

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