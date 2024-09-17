Сидни Кросби объяснил, почему затянулось подписание нового контракта с «Питтсбургом»

37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби объяснил, почему затянулось его подписание нового контракта с клубом.

«Я думаю, это была попытка спрогнозировать, что я буду чувствовать. Спрогнозировать количество лет — это сложно. И просто желание убедиться, что это то, что имеет смысл, как для меня, так и для команды. Просто пытался представить, на что это будет похоже. Это был довольно плавный процесс, так что, как я уже сказал, я рад, что всё закончилось и я могу сосредоточиться на игре. Я действительно благодарен, что могу продолжать играть здесь еще несколько лет», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что соглашение с 37-летним хоккеистом заключено на два года и вступит в силу с сезона-2025/2026. Зарплата Кросби составит $ 8,7 млн за сезон.

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