Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби объяснил, почему затянулось подписание нового контракта с «Питтсбургом»

Сидни Кросби объяснил, почему затянулось подписание нового контракта с «Питтсбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби объяснил, почему затянулось его подписание нового контракта с клубом.

«Я думаю, это была попытка спрогнозировать, что я буду чувствовать. Спрогнозировать количество лет — это сложно. И просто желание убедиться, что это то, что имеет смысл, как для меня, так и для команды. Просто пытался представить, на что это будет похоже. Это был довольно плавный процесс, так что, как я уже сказал, я рад, что всё закончилось и я могу сосредоточиться на игре. Я действительно благодарен, что могу продолжать играть здесь еще несколько лет», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что соглашение с 37-летним хоккеистом заключено на два года и вступит в силу с сезона-2025/2026. Зарплата Кросби составит $ 8,7 млн за сезон.

Материалы по теме
Видео: «Питтсбург» трогательно анонсировал продление контракта с Кросби

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android