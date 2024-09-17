Сидни Кросби поделился ожиданиями от нового сезона «Питтсбурга»

37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от нового сезона «пингвинов».

«Мне очень нравится ожидание победы. Я думаю, это то, что подталкивает всех нас. Для парней, которые были у нас в течение многих лет (Евгений Малкин и Крис Летанг), это то, чем мы гордимся. Мы хотим войти в сезон с этим ожиданием, независимо от того, какие ходы будут сделаны, как будет выглядеть команда… Будут разные ходы, будет текучка, и это нормально. Но мы входим в сезон, чтобы попытаться победить, и я не думаю, что в этом есть что-то плохое.

Я смотрел больше хоккея в плей-офф в минувшем сезоне. Просто хочется понять, что отличает команды, которые попадают в розыгрыш Кубка Стэнли, от тех, которые не попадают туда. Я был очень впечатлён качеством игры», — приводит слова Кросби Sportsnet.