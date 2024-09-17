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«Ценой своих ошибок сломали игру». Ларионов — о поражении «Торпедо» от «Сочи»

«Ценой своих ошибок сломали игру». Ларионов — о поражении «Торпедо» от «Сочи»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Сочи» со счётом 3:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Никонов (Венгрыжановский) – 09:26 (5x5)     1:1 Атанасов (Войнов, Ларионов) – 14:16 (5x4)     2:1 Грэм (Уткин, Венгрыжановский) – 21:00 (5x5)     2:2 Атанасов (Ларионов) – 41:06 (5x5)     3:2 Грэм (Сероух, Авершин) – 45:28 (5x5)     4:2 Кузнецов (Грэм) – 47:36 (5x4)     4:3 Атанасов (Ларионов, Линч) – 52:04 (5x5)     5:3 Венгрыжановский – 59:42 (en)    

«Хороший матч, который изобиловал ошибками с нашей стороны, в основном. Это процесс, это то, в чём мы должны прибавить – в ответственности, в той дисциплине, касающейся игровых моментов. Был шанс зацепиться, спасти игру, но, к сожалению, ошибки всё перечеркнули.

Не стал бы драматизировать, что «Сочи» стал для нас неудобным соперником, третье поражение. Мы не смотрим на то, что было вчера, а смотрим на то, что было сегодня. Для нас это новый сезон, обновлённая команда, поэтому говорить о том, что кто-то имеет преимущество, кто-то кого-то боится, я бы не стал. Но то, что ценой своих ошибок мы сломали игру – три из четырёх голов создали сами себе, в этом плане надо на трезвую голову посмотреть и сделать выводы, показать команде. Усилия и то, что ребята были в игре, – большой плюс. Нам нужна цельная игра, которая состоит из трёх периодов, в этом плане есть где прибавить.

Мы начали игру «три на пять», это, конечно, редкий случай – планируешь начать в одном темпе и стиле в соответствии с планом на игру, но получаешь два удаления подряд, и это вносит свои коррективы. Отсюда и количество бросков. Не скажу, что эти броски были суперопасными, все пытаются доводить шайбу до ворот. Говорить о тотальном преимуществе соперника я бы не стал. В равных составах ребята играли неплохо, создавали хорошие моменты. Надо отдать должное вратарю соперника, который много их выручал, особенно во втором периоде», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

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