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О'Делл и Уил стали самыми результативными форвардами-легионерами московского «Динамо»

О'Делл и Уил стали самыми результативными форвардами-легионерами московского «Динамо»
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Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о том, что Эрик О'Делл и Джордан Уил стали самыми результативными легионерами бело-голубых.

Сообщается, что Эрик и Джордан набрали по 138 очков за московское «Динамо», опередив по этому показателю Дмитрия Яшкина. Канадские хоккеисты являются самыми результативными иностранными нападающими клуба в лиге. Рекорд по очкам клуба принадлежит финскому защитнику Юусо Хиетанену — 159 баллов в регулярке и плей-офф.

Напомним, московское «Динамо» находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда заработала четыре очка за пять игр. В следующей встрече подопечные Алексея Кудашова сыграют в московском дерби с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «ЦСКА-Арена» и начнётся в 19:30 мск.

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