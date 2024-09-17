«Салават Юлаев» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть

Сегодня, 17 сентября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру можно будет посмотреть на «Кинопоиске».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл четыре встречи, в которых записал на свой счёт шесть очков. Уфимцы занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ястребы» после пяти матчей набрали семь баллов и располагаются на третьем месте в таблице Востока.