«Салават Юлаев» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть

Сегодня, 17 сентября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру можно будет посмотреть на «Кинопоиске».
«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл четыре встречи, в которых записал на свой счёт шесть очков. Уфимцы занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ястребы» после пяти матчей набрали семь баллов и располагаются на третьем месте в таблице Востока.